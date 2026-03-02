おじいちゃんの遺品整理を終え、空っぽになった実家を訪れた飼い主さん。そこには、大好きだったおじいちゃんとの思い出を確かめるかのように歩く、ワンコの姿がありました。投稿は記事執筆時点で232万再生を突破。「切ない…」「涙なしでは見られない」などのコメントが寄せられています。 【動画：おじいちゃんの遺品整理を終え、空っぽになった実家へ→一緒についてきた犬が…胸がきゅっとなる『儚い光景』】 何度も並んで歩