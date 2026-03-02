2000年以降を対象とした若林踏『日本ミステリ新世紀MAP』。戦後から令和までを追った朝宮運河『日本ホラー小説史』。2つのジャンルの歩みをふり返った著作が、今年はじめに相次いで刊行された。近年は、ミステリとホラーを融合した小説も多く書かれている。著者の2人に両ジャンルの歴史と現在について語ってもらった。（2月3日取材・構成／円堂都司昭） 参考：道玄坂上ミステリ監視塔書評家たちが選ぶ、2026年1月