香港入境事務處は、自動出入国審査（eチャネル）の登録要件を2月27日から緩和した。新たな要件は、過去24か月以内に香港国際空港から2回以上入境した、有効な渡航文書や複数回の入国許可を有する、観光ビザ保有者を含む旅行者。登録手続きも簡素化し、入国時に使用した有効な電子渡航文書を提示した上で写真を撮影し、同意書に署名するだけとなる。指紋を登録する必要はない。電子渡航文書ではない場合の登録手続きは従来どおりと