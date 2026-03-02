アマデウスは、SkyLink（スカイリンク）を買収し、旅行業界への人工知能（AI）の導入を加速させる。SkyLinkは、米ニューヨークを拠点とする、法人向け出張プラットフォーム運営企業。旅行者の意図、企業のポリシー、運用上の制約をリアルタイムで理解する自律型ワークフローを中心に構築し、企業の、SlackやMicrosoft Teamsに組み込まれた会話形インターフェースを通じて検索や予約管理など、出張に関わる複雑な意思決定ができ、企