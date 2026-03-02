台湾戦での第2先発の可能性が浮上している宮城大弥(C)産経新聞社第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは、3月6日に東京ドームで台湾との初戦を迎える。台湾の日刊紙『今日新聞』は、日本が先発の山本由伸（ドジャース）だけでなく“二段構え”で台湾戦に挑んでくる可能性を報じ、警戒感を強めている。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る同紙は日本メディアの