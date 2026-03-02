桜花賞トライアルの第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３着馬までに桜花賞・Ｇ１の優先出走権）は３月７日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われる。多くの馬が抽選対象となるが、確実に出られる馬のなかではサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）に注目する。１４００メートルのデビュー戦で２着馬に４馬身の差をつけて圧勝。続く新潟２歳ステークスでも４着と素質を示した。前走のフェア