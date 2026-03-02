木原官房長官は先ほど、イランに滞在する日本人について、陸路での国外退避の準備を進めていると明らかにしました。木原稔 官房長官「政府としては万が一の場合に備えて、邦人の陸路での国外退避の準備を進めているところであります」また、木原長官は、イスラエルに滞在する日本人についても退避を予定していて、早ければ日本時間のきょうにも希望する人の退避を実施する予定だということです。外務省が手配したバスによって