衆院予算委員会は２日午前、高市首相と全閣僚が出席して基本的質疑を行った。首相は米国とイスラエルによるイラン攻撃に関連して、在留邦人の安全確保に全力を尽くす考えを強調した。首相は「関係国と緊密に連携して情報収集を含めた対応に努めている」と語った。中東地域全体で応酬が拡大しつつあることを踏まえ、「イラン周辺国を含む地域全体の邦人保護、海路・空路の状況把握に万全を期す」と述べた。茂木外相はイランに