退職の意思は、突然ではなく積み重なった不満の先にあるようだ。弁護士法人mamoriが全国の20〜30代男女550人を対象に実施した退職に関する調査によると、これまでに「退職を考えたことがある」または「実際に退職したことがある」と回答した人は70.4％にのぼった。「一度も考えたことがない」は29.6％にとどまっている。退職を意識したきっかけは、「業務量の多さ・長時間労働」11.6％、「給与や待遇への不満」11.5％、「上司から