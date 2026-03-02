ナイキ公式オンラインストアは、2日までにサイトを更新。NIKE『AIR MAX 95』（ナイキエアマックス95）オリジナルモデルのカラー“Neon”（通称イエローグラデ）を3月5日に発売することを発表した。【写真】NIKE『AIR MAX 95 OG』（写真は2020年モデル） の全貌今回発売されるのは、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ