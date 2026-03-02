アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃について、「全ての目標が達成されるまで続けられる」と述べました。軍事作戦は「4週間ほど続く」との見通しも示しています。アメリカトランプ大統領「現在も全力をあげて作戦を続けており、全ての目標が達成されるまで続けられる」トランプ大統領は1日、ビデオ声明でイランに対する攻撃を継続する考えを表明しました。イギリスメディアのインタビューに対しては、作戦について「4週間