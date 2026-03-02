筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」として活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。探偵歴十数年で芸能関係の相談は、正直に言いますと他の探偵社と比べてかなり多いと思います。吉本芸人という立場上、いろんな形でご相談をいただきます。ですが「アイドルの恋愛禁止違反を暴いてほしい」と正面から言われたことは、意外かもしれませんが一度もありません。そういったご相談は「守りたいんです」などと、もっとき