トランプ米大統領が2月25日、一般教書演説後に、宿敵の俳優ロバート・デ・ニーロ（82）を「病的で精神を病んでいる」と痛烈に非難した。演説では政権復帰から1年間を振り返り、「歴史に残る大転換を達成した」などと誇大な自慢や自画自賛に時間を費やしたトランプ大統領は、SNSでは自身を批判する人たちへの怒りを爆発。演説中に大統領を罵倒した後、途中退席した民主党のイルハン・オマル議員とラシダ・タリーブ議員を名指しで「I