今月21日のオペラ「泣いた赤おに」の金沢公演に向け、人気演出家の岩田達宗さんが稽古指導を行いました。現在、金沢市内で稽古が行われている、名作の児童文学を基にしたオペラ「泣いた赤おに」。今回の公演では、石川県立音楽堂を拠点に活動している児童合唱団「エンジェルコーラス」を始め、石川県内出身のソプラノ歌手、石川公美さんなどが出演します。 また演出は、文化庁芸術祭大賞など数々の賞を受賞し、「行列ので