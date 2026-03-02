女優の山下美月（２６）が都内で行われた「ロンジンアーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」（５月１０日まで）発表記念イベントに出席した。山下は約８６万円の時計に白いドレスを合わせて上品さを表現。「ダイヤがたくさんついていて、夜空のようなきらめきがある。かっこよくも女性らしい繊細なデザインになっていて、大人の女性になった気持ちです」と笑みを浮かべた。イベントのテーマにちなみ「挑戦した