東洋水産は3月16日、即席袋麺「マルちゃんZUBAAAN!」シリーズの新商品「濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック」を全国で発売する。マルちゃんZUBAAAN!濃厚味噌旨辛タンメン3食パック同商品はブランド初となる辛系メニュー。熟成麺のような弾力あるノンフライ太麺と、豚の旨みや野菜の甘み、唐辛子の刺激を効かせた濃厚味噌スープの相性のよい組み合わせが楽しめる。調理法により、タンメンとまぜそばの2通りで味わえるのも特徴との