【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの井上咲楽が3月1日、自身のInstagramを更新。お手製の皿シュウマイを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「豪快で美味しそう」肉汁あふれる手作り皿シュウマイ◆井上咲楽、包まないシュウマイ披露井上は「皿シュウマイ」とコメントし、包まないシュウマイとして知られる皿シュウマイを作る様子を投稿。肉汁が溢れ、美味しそうなシュウマイを披露した。さらに、「新