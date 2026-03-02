女優パク・ミニョンが、謎めいたCEOキム・ジョンヒョンと“密会”する。本日（3月2日）初回放送を迎える新ドラマ『セイレーンのキス』（tvN）は、松嶋菜々子と竹野内豊が主演した日本ドラマ『氷の世界』が原作の作品だ。【写真】痩せすぎ…パク・ミニョンの体型に心配の声劇中、主席オークショニアのハン・ソラ（パク・ミニョン）と、ベールに包まれたCEOペク・ジュンボム（キム・ジョンヒョン）の間で微妙な駆け引きが繰り広げら