【モデルプレス＝2026/03/02】モデルの紗栄子が2月28日、自身のInstagramを更新。カジュアルなミニスカートのコーディネートを披露した。【写真】メジャーリーガーの元妻「可愛すぎる社長」膝上ミニスカで変わらぬスタイル披露◆紗栄子、カジュアルミニスカコーデ公開紗栄子は「最近の私たち 社員総会楽しかったなぁ」と記し、自身の経営する「NASU FARM VILLAGE」の社員総会の様子を投稿。バーベキューや食事をしている社員たちと