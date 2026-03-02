ボーイズグループLIMITLESS（リミットレス）出身のソン・ヒョヌが、飲酒運転を阻止しようとして暴行を受けた過去を告白した。最近、ソン・ヒョヌは自身のYouTubeチャンネルを通じて、20代前半に経験した衝撃的な事件を打ち明けた。【写真】「日本のキャバ嬢に貢いでいる」元韓国アイドルの暴露公開された映像の中で彼は、「兄のように慕っていた知人が、酒に酔った状態で運転しようとした」と当時の状況を振り返った。ソン・ヒョヌ