卵の高騰や、雨不足によるキャベツの値上がりなどを受けて、“大阪グルメ”を提供する店に危機感が広がっている。家庭向けには、卵の代わりに長芋、キャベツの代わりにもやしを活用した代用レシピも、節約術として注目を集めている。豚まんなど大阪グルメ52店舗が集結鉄板の上でくるくると回しながら焼き上げられるたこ焼きに、かつお節が踊るアツアツのお好み焼き。取材班：ずらっと行列に並んでいますね。たこ焼き屋さんの前に