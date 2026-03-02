中東情勢の悪化を受け、イスラエルにある日本大使館は2日、領事窓口を閉鎖すると発表しました。在イスラエル日本大使館によりますと、イスラエル政府からの指示を受け、3月2日以降、当面の間、領事業務の窓口を閉鎖するということです。イランからの報復攻撃が続くなか、来館者や職員の安全を確保するためだとしていています。現地に滞在する日本人に対しては、ミサイルやロケット弾の飛来を警告するアプリをインストールし、シェ