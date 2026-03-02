北海道・知床半島沖で2022年4月、乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の第8回公判が2日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）で開かれた。検察側は「絶対に許せない。与えることができる最大の刑罰を」との被害者家族の供述調書を読み上げた。検察側は複数人の調書を読み上げ、このうち事故で亡くなった男女カップルの家族のものには「生きて（恋