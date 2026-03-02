プロ野球・日本ハムは2日、LEDビジョンの大規模な増設を実施することを発表しました。今回の増設では、2階、3階の客席スタンド前面に帯状ビジョンが登場。スタンド全体を横断するような映像演出が可能となり、スタジアム全体が一体となった演出や、これまで以上に選手・試合データの表示などが可能になるといいます。エスコンフィールドHOKKAIDOでは、これまでも球場上部に2つの大型ビジョンが設置されており、手の込んだ映像や臨