【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】大バズり！「三浦大知らしい国歌独唱」白熱の“日韓戦”でティップオフ前に披露された極上のパフォーマンスが、一夜明けてもSNS上で大きなバズを巻き起こしている。アーティストの三浦大知は3月1日、地元・沖縄で開催された日本代表vs韓国代表（FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2）の国歌独唱という