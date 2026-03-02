イランからの報復攻撃が続くイスラエルには増尾記者がいます。イスラエル中部・テルアビブです。テルアビブは、イランからの報復攻撃を多く受けていて、きょう、一日を通し何度も警報が鳴り響き、シェルターへの避難を余儀なくされました。そのたびに頭上では大きな爆発音が響き、イランのミサイル攻撃を迎撃している様子が確認できました。イスラエルではミサイルの着弾による被害でここテルアビブで女性1人が死亡し、別の地域で