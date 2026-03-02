アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受けて、安全資産とされる金の価格が急騰した。国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は、2日午前9時30分現在、先週金曜日の同時刻に比べて1131 円上昇し、1グラム2万9865円と3万円目前となった。