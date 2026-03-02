天翔天音（20）が2日、グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」と「仮面ライダー」が共創するプロジェクト「HENSHIN THE FIRST」プレス試写会に出席。父の藤岡弘、（80、）と初の親子での「仮面ライダー」変身シーンを披露した。同プロジェクトは、天音が仮面ライダーアインズこと三日月ナユタを演じた「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」（坂本浩一監督）を元に、天翔が主演の短編映画「HENSHIN THE FIRST