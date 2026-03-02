占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）手堅いムード。準備万端で。曖昧でどう転ぶか分からなかった話が、まるで最初から決定していたかのように動き出します。「前から言ってあったよね？」的な理不尽が降りかかってくるかも。というわけで、ちょっとアタリをつけて、「やっておいたほうがいいかな？」は見