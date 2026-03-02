占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）変化と変容。ニーズに合わせていく。スマートに立ち回れそう。「今は黙っていよう」「ここは、ちょっと押してみるか」的に自然に正解が分かるでしょう。場の空気に合わせて、器用に立ち回っていくことで、全体もスムーズに動いていきます。話の流れで、本来は別の人にいく