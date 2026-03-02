Snow Manの渡辺翔太さんは3月1日、自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノでランチをする様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】ミラノでランチをする渡辺翔太「美味しそおお!!」渡辺さんは「ランチ」とつづり、2枚の写真を投稿。豪華な肉料理や本場のピザを堪能したようです。1枚目には、料理を見て驚いたような表情を浮かべる渡辺さんのソロショットを掲載。ランチを満喫したことが伝わってきます。ファンからは「ミラノ