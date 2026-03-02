個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 投資を始めてから、何年で配当だけで暮らせるようになりましたか？「投資を始めて何年くらいで、配当だけで生活できるようになりましたか？ 私は投資歴8年くらいで、個別株の配当金が年間40万円、投資信託からの分配金が年間140万円（今年の見込み）です。まだま