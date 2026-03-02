占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）停滞を逆手に取って、じっくりライフを。主流に乗り損ねた、そんな気分が強まっていくでしょう。時代はあなたを置いて進んで行き、どこにも行けない気分になりそう。でも、落ち込む必要なんてないのです。今、キラキラ輝いて見える人が1年後に同じように活躍しているかなん