占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）“一人”を実感しそう。強くなりましょう。つながりが希薄になって、誰も頼れない、弱みを見せられない気分が強まるでしょう。力になってくれるはずの人、分かってくれると信じていた人が、どうもアテにならない、信用できないはず。あなたのカンは確かで、実際にその通りなの