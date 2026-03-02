占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）友がみな偉く思える時。リスペクトを自分にも！人生の迷子になりそう。“一生懸命にやってきた”けれど、どこかで間違った気がしてならないでしょう。そのソースは、人との比較にあります。みんなはちゃんとしているのに、自分はできていない、今から頑張っても追いつけそ