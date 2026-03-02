中国の1月の国際収支における貨物とサービス貿易の輸出入規模は4兆6625億元（約106兆円）でした。そのうち、輸出額は2兆6211億元（約60兆円）、輸入額は2兆415億元（約46兆円）で、5796億元（約13兆1770億円）の黒字となりました。サービス貿易の具体的な内訳は、旅行サービスの輸出入規模が2119億元（約4兆8170億円）、運輸サービスの輸出入規模が1829億元（約4兆1582億円）、その他のビジネスサービスが1152億元（約2兆6190億円