占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）チューニングが狂いそう。愛すべき世界に目を向けて。きな臭いムード、スキャンダルなニュースがあなたの心を乱しています。「本当にあったことなの？」「これからどうなるの？」と断片的な情報で一喜一憂しやすいみたい。自分では時事問題をチェックしているつもりでも、