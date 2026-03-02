グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニング姿を公開した。「5枚目に動画も載ってるよ〜初めての動きってほんと難しい〜〜〜」とつづり、ジムでトレーニングしている写真や動画をアップ。ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「レースアンバサダー」「rq」「レースクイーン」「筋トレ女子」「腹筋女子」「くびれ作り」「美脚トレー