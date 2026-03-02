お笑いコンビ・ラパルフェの都留拓也（31）と尾身智志（31）が1日のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。ギャラの配分について語った。以前までコンビギャラは折半だったが、昨年に「配分を変えたい」と申し出たのが都留。「100：0で僕がネタを書いてて。ラパルフェって僕がちょっと先に出て呼んでいただけるようになったから、6：4ぐらいならいいかなと思った。そしたら尾身が“あれは5：5だよ”って。このスタ