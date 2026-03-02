歌舞伎俳優片岡愛之助（53）が、1日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。妻で女優の藤原紀香（54）とのプライベート動画を初公開した。動画は2人でドライブ中のもの。雪のためいきなり通行止めになり、藤原が撮影しながら「あらららららららら。通行止めになってしまいました」。カメラを向けられた運転席の片岡は「通行止め！すごいね、こんなん初めてやね」。そして「雪国へ旅行に来たみたいな」（片