ＭＬＢのオープン戦が１日（日本時間２日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。カブスの今永昇太投手が本拠のホワイトソックス戦で今春２度目の先発登板で、２回２／３を３本塁打含む４安打３失点で敗戦投手となった。ドジャースのＭ・ベッツ内野手は新打順の「３番・遊撃」でエンゼルス戦で今春初出場し、２打数無安打だった。◆オープン戦（１日）ブレーブス５―３レイズヤンキース５―３フィリーズオリオー