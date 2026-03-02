指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２日、都内で「政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』記者発表会」に出席した。グループとして新ＣＭ「まだまだマイナー？」に出演。オリジナル曲に合わせ、マイナンバーカードの使い方を紹介する内容で、山本杏奈は「初めてのテレビＣＭということでうれしい気持ちでいっぱい」と笑顔。「生活がよりスマートになることを知っていただけるように頑張ってＰＲ