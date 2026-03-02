Jリーグの秋春制の移行に向けた特別大会「百年構想リーグ」。ツエーゲン金沢は1日、ホーム開幕戦を勝利で飾りました。1日、ホーム開幕戦を迎えたツエーゲン金沢。香川のカマタマーレ讃岐との対戦です。ここまで百年構想リーグで導入された、PK戦でしか勝ち星を挙げられていないツエーゲン。前半から攻め込まれる時間が続きます。前半終了間際、相手のコーナー