お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが２日、都内で「ジェネレーソンズ全国ツアー２０２６」開催記念取材会に出席した。人気お笑いコンビのジェラードンとネルソンズ２組によるユニットライブツアーが２７日から開幕。全国１０都市を回り、総観客動員数は７７００人を予定している。過去最大規模の開催に青山は「最悪、地元の島根だけうまくいけば」と笑顔。「昨年はほぼ満席だったけど、少し席が余っていた。今年は