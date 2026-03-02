【モデルプレス＝2026/03/02】歌手のDream Amiが3月1日、自身のInstagramを更新。人気リアリティショー『テラスハウス』の元メンバーで建築家の夫・半田悠人氏とのウエディングショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】LDH所属37歳美女「映画のワンシーンみたい」イケメン夫顔出しウエディングフォト◆Dream Ami、夫とのウエディングフォト披露2月22日には、結婚6年目の記念日を報告し、「一度は諦めかけていた」という結婚式