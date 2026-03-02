【モデルプレス＝2026/03/02】モデルのMALIA.が3月1日、自身のInstagramを更新。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、移住先であるアラブ首長国連邦（UAE）のドバイの現状を伝え、無事を報告した。【写真】ドバイ在住モデルが公開した現地の様子◆ドバイ在住のMALIA.、無事を報告今回、MALIA.は自宅で撮影した動画を投稿。心配するメッセージが多数届いていたことを明かしながら「こちらは大丈夫だよっていう報告」と家族とと