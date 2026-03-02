番組で訪れた国が122カ国というお笑いタレントイモトアヤコさんが2026年2月28日放送のトーク番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演、番組ディレクターと結婚したいきさつを赤裸々に語った。南極大陸最高峰登頂の日、彼は体調を崩して脱落イモトさんは21歳の時に「世界の果てまでイッテQ!」のオーディションに受かり、体を張ったロケで一躍人気者になった。訪問した国は122カ国、パスポートは5冊目に突入したという。MCの加藤