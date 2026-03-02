厳罰は免れないともっぱらだ。【もっと読む】元横綱照ノ富士、燻っていた「無理やり改名」の火種弟子の伯乃富士（22）への暴力が明らかになった元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）。事件の翌日に自ら即行で相撲協会に報告し、被害者の伯乃富士と現場に居合わせた錦富士を伴い、国技館に“出頭”。2人にも「2人の口から事実を話してくれ」と、協会の調査にも協力的だ。とはいえ、どんなに潔くても軽い処分はあり得ない。師匠