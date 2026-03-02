アジア株下値限定的、トランプ「イラン制裁解除に前向き」発言にやや安堵 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 26029.05（-601.49-2.26%） 中国上海総合指数 4171.22（+8.34+0.20%） 台湾加権指数 35216.15（-198.34-0.56%） 韓国総合株価指数 6244.13（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 9158.70（-39.90-0.43%） アジア株は下落。 インフレ再加速で米国の利下げペースが鈍化する