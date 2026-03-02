【新興国通貨】金曜日の外貨リスク準備金実質廃止を受けたドル高元安継続＝中国人民元 中国人民銀行は、先週金曜日に一部の先物契約に関する外貨リスク準備金を実質廃止すると発表。これを受けて中国国内銀行のドル購入コストが低下。ドル買いにつながっている。先週金曜日に上昇を見せた後、少し調子も、今日も6.8714まで上昇とドル高元安の動きが継続。対円ではドル円の上昇を受けて22.798円まで上昇の場面も、円安一服で少